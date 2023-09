Venezia-Palermo, Brunori: “Sono felice. Reazione da grande squadra”

Il capitano: "Rigore? Me la sono sentita di tirare"

Tripletta personale, tre punti portati a casa e vittoria per 3-1 al “Penzo” di Venezia. È il tre il numero della serata di Matteo Brunori, capitano e trascinatore del suo Palermo: “Oggi era importantissimo vincere e dare un segnale che siamo dentro alle difficoltà che abbiamo avuto nella gara contro il Cosenza – dice il numero 9 in mixed zone a fine partita -. Abbiamo reagito da grande squadra, siamo contenti di questa partita. Poi è normale, quando l’attaccante non trova il gol è un po’ nervoso ma ero fiducioso e sono felice”.

“Calcio di rigore? Sono responsabilità che qualcuno deve prendere e me la sono sentita di calciare – spiega Brunori -. Era giusto che lo facessi, sono episodi ma alla fine sono contento di aver fatto gol e di aver sbloccato la partita in un momento importante. Così la gara si è incanalata nel verso giusto e abbiamo combattuto fino alla fine”.

“Non è mai mancato lottare. Sotto l’aspetto realizzativo si può far gol o meno, però l’impegno e l’attaccamento non è mai mancato da parte di nessuno e non mancherà mai. Ci sono momenti difficili da affrontare insieme e allo stesso tempo dobbiamo gioire insieme quando c’è da farlo. Siamo contenti, ci prendiamo questa vittoria e pensiamo alla prossima. Oggi l’aspetto tattico è andato un po’ sotto, abbiamo fatto una partita di carattere. Lo ha dimostrato il mister con giocatori che oggi hanno fatto la prima partita. Siamo una rosa ampia che vuole fare grandi cose”, ha concluso il capitano dei rosanero.