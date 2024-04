Palermo C5 femminile, rosanero a un passo dalla finale per la Serie B

Ultimo atto dei playoff regionali per le palermitane

Stagione da incorniciare per il Palermo Calcio a5 femminile, unica compagine di futsal del capoluogo siciliano nel panorama regionale. Le ladies rosanero, infatti, dopo aver chiuso la regular season di Serie C al secondo posto, continuano il loro straordinario cammino nei playoff. La squadra del presidente Salvo Messeri è ad un passo dalla finalissima per la promozione in Serie B dopo aver superato in scioltezza la fase provinciale (triangolare dominato dalle rosanero con due vittorie: 1-8 in casa del Villabate e 4-0 tra le mura amiche contro il Real Sports Cefalù).

Nel dettaglio, per accedere alla finalissima, basterà un pareggio nell’ultimo atto dei playoff regionali, match tra Palermo Calcio a5 e Agira in programma domenica 21 aprile, alle ore 19.00, al Tocha Stadium. In questo secondo triangolare dei playoff le ladies rosanero hanno a disposizione due risultati (pareggio o vittoria) su tre per chiudere il girone al primo posto in virtù della loro vittoria corsara per 2-3 in casa della New Team Etneo squadra che, successivamente, con un rotondo 3-0, ha sconfitto Agira, prossimo avversario del Palermo C5. Come detto in precedenza il Palermo Calcio a5 femminile, nel match inaugurale della fase regionale dei playoff, si è imposto 3-2 in casa della New Team Etneo grazie a una superlativa prestazione.