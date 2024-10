Serie C: il Trapani ne fa 5 al Cerignola, pareggio per il Messina

Peloritani in zona play put

Decima giornata del girone C di Serie C e impegni casalinghi per Trapani e Messina, rispettivamente in campo al Provinciale contro l’Audace Cerignola e al “San Filippo” contro il Monopoli.

I granata di mister Aronica si impongono con il risultato di 5-1 ai danni del club pugliese. La strada per la “manita” era stata ben avviata già nel primo tempo, con i gol di Silvestri (7′), Bifulco (16′) e Fall (38′). Nella ripresa firmano le loro reti anche Lescano (48′) e Celiento (90′), intervallati dal gol della bandiera di Miguel Anguel (76′).

Pareggio a reti inviolate, invece, per i peloritani di Giacomo Modica. Il club giallorosso non riesce più a trovare la vittoria (terzo pari di fila), che manca dal 7 settembre scorso (match contro il Taranto). In classifica vola il Catania con il secondo posto a 18 lunghezze, seguito dal Trapani a 17. Il Messina resta sedicesimo a quota 9 punti.