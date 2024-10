È un Catania che non si arrende: a Foggia rimonta e pari finale, 2-2

I rossoazzurri falliscono anche un calcio di rigore

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Il Catania agguanta il pareggio nei minuti finali a Foggia dopo essere stato in doppio svantaggio contro un avversario che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, pungolato anche dall’emotività nel giorno in cui si commemoravano i tre giovanissimi tifosi rossoneri recentemente scomparsi in un tragico incidente stradale.

I ragazzi di Toscano giocano un primo tempo sotto tono al cospetto dei padroni di casa di Eziolino Capuano che tenta di imbrigliare un Catania che, però, spreca clamorosamente il vantaggio immediato con Montalto il cui colpo di testa ravvicinato, sull’imbeccata di Anastasio, non inquadra lo specchio della porta.

Il Foggia si affida soprattutto alla verve di Millico che ispira tutte le manovre rossonere. Dopo un gol giustamente annullato a Murano per precedente fallo di Emmausso, la squadra pugliese sblocca il risultato sfruttando l’errato disimpegno di capitan Castellini sul cross dalla bandierina di Millico: Tascone è prontissimo a girare imparabilmente in rete.

Nella ripresa, mister Toscano opera subito delle sostituzioni nell’intento di alimentare la reazione della sua squadra: Quaini, Inglese e D’Andrea subentrano a Stoppa, Montalto e Jimenez, emulati più tardi da Lunetta e Raimo.

L’impervio terreno di gioco non aiuta la manovra etnea ed il Foggia sfrutta al meglio la giornata di grazia di Tascone che firma la sua doppietta surclassando Anastasio e spedendo il pallone all’angolino. Castellini e compagni, però, reagiscono con veemenza e D’Andrea si procura un penalty che poi spreca facendosi respingere la conclusione dagli 11 metri da De Lucia.

Lo stesso D’Andrea fallisce poi, incredibilmente, un’altra ghiotta occasione da due passi ma Inglese restituisce speranza ai rossazzurri sbattendo in rete il pallone che accorcia le distanze a tre minuti dalla fine. Nel recupero i rossazzurri coronano la rimonta con una spettacolare triangolazione che consente al liberissimo Di Gennaro di mettere in rete il pallone del definitivo 2-2.

Prodezza che evita al Catania la sconfitta e conferma la bravura di Toscano, abile a correggere in corsa qualche rivedibile scelta nella formazione iniziale.

Il tabellino

FOGGIA – CATANIA 2 – 2

FOGGIA (4-3-3) – De Lucia, Silvestro (dal 1°s.t. Vezzoni), Parodi, Carillo (k), Felicioli, Mazzocco (dal 9°s.t. Camigliano), Danzi, Tascone (dal 19°s.t. Zunno), Millico (dal 9°s.t. Gargiulo), Murano (dal 36°s.t. Santaniello), Emmausso.

A disposizione: Perina, De Simone, Orlando, Sarr, Salines, Pazienza.

Allenatore: Eziolino Capuano.

CATANIA F.C. (3-5-2) – Adamonis, Ierardi, Di Gennaro, Castellini (k), Guglielmotti (dal 31°s.t. Raimo), Jimenez (dal 1°s.t. D’Andrea), Verna, Luperini (dal 9°s.t. Lunetta), Anastasio, Stoppa (dal 1°s.t. Quaini), Montalto (dal 1°s.t. Inglese).

A disposizione: Bethers, Torrisi, Gega, Forti.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido.

Assistenti: Giuseppe Luca Lisi (Firenze) e Davide Merciari (Rimini).

Quarto ufficiale: Andrea Ancora (Roma 1).

Reti: 38°p.t. Tascone (FG); 5° s.t. Tascone (FG); 42°s.t. Inglese (CT); 48° Di Gennaro (CT).

Note:Trasferta vietata ai residenti di Catania e provincia. Dopo un minuto di raccoglimento, la partita inizia con tre minuti di ritardo (alle 15,03). Per ricordare i tre giovani tifosi prematuramente scomparsi, a causa di un incidente stradale, al rientro della trasferta a Potenza della scorsa settimana. Entrambe le squadre giocano con il lutto al braccio.

Indisponibili: Carpani, Celli, Sturaro, Di Tacchio, Popovic, De Rose (CT); Ercolani, Da Riva (FG).

Ammoniti: Tascone (FG); Luperini (CT); Verna (CT); Carillo (FG); Danzi (FG); Emmausso (FG); Ierardi (CT); Anastasio (CT); Santaniello (FG).

Espulsi: Santaniello (FG) al 50°s.t.

Cronaca

Primo tempo (1-0)

1° Catania subito vicino al gol: sul cross di Anastasio… colpo di testa a botta sicura di Montalto che sorvola di pochissimo la traversa;

12° Emmausso ci prova dalla distanza: fuori;

21° tiro di Murano respinto dalla difesa etnea;

24° sul cross dalla bandierina… Emmausso di testa sbaglia da pochi metri ma forse c’era fallo su Adamonis;

26° tiro-cross di Millico che… per poco… non finisce in porta;

33° gol annullato a Murano per un vistoso fallo precedente di Emmausso che spinge Guglielmotti;

38° Foggia in vantaggio: sul cross di Millico dalla bandierina… colpo di testa di Castellini che involontariamente mette Tascone in condizione di battere a rete: 1-0 !

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° sulla corta respinta della difesa foggiana… Anastasio spedisce il pallone alle stelle. Il primo tempo finisce qui.

Secondo tempo (2-2)

Tripla sostituzione nel Catania: Quaini, Inglese e D’Andrea subentrano a Stoppa, Montalto e Jimenez; nel Foggia, Vezzoni rileva Silvestro:

1° Catania subito pericoloso: sul cross dalla bandierina di Anastasio, De Lucia para non senza difficoltà;

5° raddoppio del Foggia: sull’assist di Emmausso… Tasconesupera Anastasio e fulmina Adamonis: 2-0 !

9° nel Foggia, Gargiulo e Camigliano sostituiscono Millico e Mazzocco;

9° nel Catania, Lunetta subentra a Luperini;

13° colpo di testa, in avvitamento, di Inglese… respinto da Vezzoni sui piedi di Castellini che conclude centralmente;

19° nel Foggia, Zunno sostituisce Tascone;

22° rigore per il Catania: D’Andrea atterrato da Carrillo;

23° lo stesso D’Andrea si fa respingere il penalty da De Lucia!

31° nel Catania, Raimo rileva Guglielmotti;

35° D’Andrea spreca un’altra ghiottissima occasione mandando di testa a lato da ottima posizione!

36° nel Foggia, Murano lascia il posto a Santaniello;

42° Inglese accorcia le distanze per il Catania spedendo in rete un pallone respinto corto da De Lucia. 2-1 !

48° pareggio del Catania: triangolazione Castellini-Inglese-D’Andrea con Di Gennaro che spinge in rete il pallone del 2-2 !

50° nel Foggia, espulso Santaniello per doppia ammonizione;

51° finisce 2-2 !

[Foto Catania Fc]