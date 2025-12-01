Serie C, il Trapani non va oltre il pari al “Provinciale” contro il Monopoli

Dodicesimo posto per i granata a quota 21 lunghezze

Il Trapani rallenta ancora dopo un ottimo momento e si deve accontentare di un pareggio casalingo contro il Monopoli nella sedicesima giornata di Serie C, girone C. Finisce 1-1 al “Provinciale”, al termine di una gara vivace ma segnata da qualche imprecisione di troppo da parte dei granata, incapaci di chiudere una partita che sembrava indirizzata nei primi minuti.

L’avvio è infatti tutto di marca trapanese: dopo un paio di affondi, al 12’ Fischnaller sblocca il risultato sfruttando un perfetto servizio in area e battendo il portiere con una zampata da rapace d’area. Il Monopoli accusa il colpo ma non arretra, continuando a pressare alto e provando a mettere in difficoltà la retroguardia siciliana.

Nella ripresa gli ospiti aumentano il ritmo e al 62’ trovano il pari su calcio di rigore dopo una revisione al VAR: Fall è freddissimo dal dischetto, trasformando il rigore concesso per un fallo ingenuo in area. Il Trapani prova a reagire, si riversa in avanti e crea un paio di buone opportunità, ma manca lucidità nell’ultimo passaggio.

Negli ultimi minuti cresce la tensione, ma il risultato non cambia. Un punto che lascia l’amaro in bocca ai granata (al dodicesimo posto con 21 lunghezze), protagonisti di un buon primo tempo ma meno brillanti nella ripresa. Il Monopoli, invece, esce dal “Provinciale” con un pareggio prezioso, frutto di carattere e organizzazione.