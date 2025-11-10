Trapani, vittoria in rimonta: il Picerno sconfitto 2-1 al “Provinciale”

Vince ancora il Trapani di Salvatore Aronica in Serie C, girone C, in occasione della tredicesima giornata di campionato. Il successo ai danni del Picerno al “Provinciale” vale la seconda vittoria di fila per il club granata. Un entusiasmo ritrovato che può fare bene in vista dei prossimi incontri del torneo.
L’incontro non inizia benissimo per i padroni di casa, che appena al 6′ vanno sotto nel risultato con il gol del momentaneo vantaggio ospite siglato da Abreu (difesa del Trapani in bambola). Per vedere la reazione dei granata bisogna però attendere la ripresa. Al 79′ fallo in area su Grandolfo, calcio di rigore per il Trapani e rete dal dischetto firmata Fischnaller.
Per completare la rimonta, però, bisogna attendere il recupero a fine gara. Al 95′, infatti, ancora Fischnaller colpisce al volo un pallone rimasto al limite dell’area di rigore del Picerno e batte per la seconda volta Marcone. Con questi tre punti i granata raggiungono quota 17 in classifica ed entrano nella zona playoff della graduatoria.