Il Cus si aggiudica il derby con il Palermo Calcio a5

Termina 5-2 il match

PALERMO – La prestazione non basta. Il Cus Palermo, tra le mura amiche, si impone 5-2 sul Palermo C5 e conquista una vittoria di fondamentale importanza che permette ai gialloneri di rimanere in vetta al girone A della Serie C1.

Ritmi altissimi nella prima frazione di gioco, sin dalle prime battute: il Palermo Calcio a5 approccia bene il match motivato a non sfigurare al cospetto della capolista. Il forcing dei rosanero trova il giusto premio con il momentaneo vantaggio firmato da Saviano. Il colpo subito, però, non fa sfaldare le solide certezze del Cus Palermo che, al contrario, inizia a proiettarsi con veemenza in avanti costringendo i rosanero ad abbassare il loro baricentro. A pochi secondi dalla fine del primo tempo Giannola sale in cattedra e, con un siluro imprendibile da fuori area, trafigge l’estremo difensore rosanero. Si andrà all’intervallo sull’1-1.

La ripresa inizia sulla falsa riga del primo tempo, con il Palermo C5 che spinge subito forte e trova il momentaneo 1-2 siglato da Casamento, abile a chiudere nel migliore dei modi un’altra ripartenza letale. Il Cus non demorde e i rosanero cercano di murare le sortite offensive dei padroni di casa. Poco dopo, però, il Cus Palermo capisce che è arrivato il momento di affondare il colpo e trova il momentaneo 2-2 con Lucchese. I padroni di casa, galvanizzati dal pareggio, continuano a spingere trovando infine le altre tre reti in successione firmate rispettivamente da Romano, Giannola e ancora una volta da Romano. Il risultato finale è 5-2 per il Cus.