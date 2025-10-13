Serie D, finisce in parità tra Athletic Club Palermo ed Enna al Velodromo

Non basta la doppietta di Micol per i nerorosa, che restano in dieci uomini

Una grande prova non basta all’Athletic Club Palermo che pareggia 2-2 in casa contro l’Enna nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie D, girone I. Un pari che lascia l’amaro in bocca ai nerorosa di Emanuele Ferraro che per lunghi tratti hanno avuto il controllo della partita, nonostante 65 minuti giocati in 10 uomini per l’espulsione di Panaro.

I primi 25 minuti sono un monologo dell’Athletic Club Palermo che passa in vantaggio già dopo 150 secondi con Micoli, impeccabile con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’Athletic produce tanto e più volte sfiora il raddoppio. Prima Lores Varela trova la risposta di Loliva (che qualche minuto dopo è reattivo su una punizione dalla distanza di Vesprini), poi Faccetti sfiora il palo alla destra del portiere con un tiro sporcato da un giocatore dell’Enna.

Al 25° minuto l’episodio che cambia la partita: Panaro interviene a centrocampo su Distratto, colpisce la palla ma anche l’avversario. Per l’arbitro, il signor Carluccio, è rosso diretto. Sette minuti dopo l’Enna trova il pareggio al primo affondo: un tiro strozzato di Dadic diventa un assist per Bamba che a tu per tu con Greliak non sbaglia. Nonostante l’inferiorità numerica, l’Athletic tiene in mano il pallino del gioco e tre minuti dopo il pari ritrova il vantaggio. Lores Varela si libera e serve Zalazar sulla destra, cross dal fondo verso Micoli che di testa batte Loliva.

Nel secondo tempo, anche in 10 uomini, la squadra di mister Ferraro controlla la partita. Al sesto minuto Loliva blocca la punizione dai 25 metri di Maurino, 120 secondi dopo il portiere gialloverde respinge la conclusione di Bova dal cuore dell’area. Ancora un episodio, però, cambia l’incontro. Minuto 67: Mbaye va a terra in area dopo un leggero contatto con Faccetti, per l’arbitro è rigore. Greliak para il rigore di Preknicaj e il successivo tiro di La Mantia, ma al secondo tentativo Preknicaj beffa la difesa nerorosa. Gli ultimi 25 minuti di partita sono ancora un monologo dell’Athletic Club Palermo che insiste a caccia del gol vittoria, ma la difesa dell’Enna regge e porta a casa il pareggio.

Finisce 2-2 con l’Athletic Club Palermo che sale a quota 10 punti in classifica. I nerorosa torneranno in campo domenica prossima, 19 ottobre, in casa del Gela allo stadio “Vincenzo Presti”.