 Serie D, rinviata la partita Enna-Athletic Club Palermo
Serie D, rinviata la partita Enna-Athletic Club Palermo

Gara non giocata per impraticabilità del campo
CALCIO - SERIE D
La partita tra Enna e Athletic Club Palermo, gara valida per la ventiquattresima giornata del girone I di Serie D, è stata rinviata per impraticabilità del campo. L’incontro tra i nerorosa di Emanuele Ferraro e la formazione gialloverde di mister Passiatore era in programma alle ore 14:30 di domenica 15 febbraio allo stadio “Generale Gaeta”.

Il forte maltempo degli ultimi giorni e le piogge battenti hanno resto il terreno di gioco dell’impianto sportivo ennese non praticabile. La partita è stata rinviata a data da destinarsi. Il club palermitano resta in corsa per una posizione di vertice nella classifica del campionato di Serie D, girone I.

