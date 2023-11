Siracusa-Trapani, derby teso: niente tifosi granata e “De Simone” sold out

In palio il primato in classifica in Serie D

La Sicilia si prepara al tanto atteso derby tra Siracusa e Trapani in occasione della quindicesima giornata del girone I di Serie D. Un match dal sapore speciale, che mette in palio il primato in classifica nel campionato semiprofessionistico. Padroni di casa secondi a quota 32 punti, ospiti in testa con 34 lunghezze.

Derby ad alta tensione

Un derby è sempre un derby. E quello tra Siracusa e Trapani è un incontro molto sentito dalle due tifoserie. Oltre alla questione territoriale e campanilistica, quest’anno c’è anche l’obiettivo promozione con la conseguente possibilità di ritornare a giocare tra i professionisti per entrambe le compagini.

La tensione prima del match ha avuto risalto già alcuni giorni fa, quando il presidente del club granata Valerio Antonini chiedeva la possibilità di giocare la gara a porte chiuse. “Arrivano continuamente sempre più foto e video che danno l’idea di una città che sembra aspettarci per fare una battaglia e non una partita”, si legge in un comunicato.

E alla fine è arrivata la decisione del CASMS (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazione sportive): trasferta vietata a Siracusa ai tifosi del Trapani. Lo stadio del Siracusa sarà a disposizione unicamente per i tifosi siracusani.

Stadio del Siracusa verso il tutto esaurito

Già a inizio settimana i biglietti del “De Simone” sono stati polverizzati. Con il divieto di trasferta per i tifosi del Trapani, inoltre, la società siracusana ha aperto il settore ospiti ai sostenitori di casa e anche in questo caso si procede spediti verso il sold out. L’impianto sportivo sarà una bolgia colorata di azzurro.

Il Trapani, in seguito alla decisione della prefettura, si augura che “lo stesso metro di valutazione venga imposto nella gara di ritorno dove sarà quindi vietata la trasferta ai tifosi del Siracusa”.

Antonini e Ricci

I presidenti delle due società, per stemperare l’aria tesa del prepartita, si sono organizzati per passare del tempo insieme a poche ore dal match. Alessandro Ricci, numero uno del Siracusa, ha contattato a più riprese il suo omologo granata Valerio Antonini invitandolo in città per il derby di domenica.

“Domenica (26 novembre con calcio d’inizio alle 14.30, ndr) tutto il De Simone sarà azzurro. Gli striscioni e gli sfottò fanno parte del calcio – dice Ricci a “Siracusanews.it” -. Non si deve trascendere, per questo mi auguro che quando accompagnerò in tribuna il presidente Antonini questo non venga accolto da fischi, insulti o altro. Lo riterrei un’offesa anche alla mia persona. Siracusa è una città accogliente e di grande cultura, domenica è l’occasione giusta per dimostrarlo”.