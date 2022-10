Paternò-Catania a porte chiuse: la partita si gioca a Lentini

Il match in programma per domenica 23 ottobre alle 15 si disputerà in campo neutro e senza il pubblico sugli spalti.

SERIE D 1' DI LETTURA Condividi

1' DI LETTURA CATANIA – Il dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto che la gara Paternò-Catania, in programma domenica 23 ottobre alle ore 15 e valevole per l’ottava giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23, sarà disputata allo stadio “Nobile” di Lentini, a porte chiuse. La mazzata del giudice sportivo era arrivata alcuni giorni fa. Martedì, infatti, sono arrivati i provvedimenti a seguito di quanto accaduto contro il Licata: ammenda di 3500 euro, squalifica del campo per una gara e partita successiva da disputarsi senza tifoserie. “Per avere propri sostenitori nel corso del primo tempo (del confronto con il Licata di domenica scorsa, ndr) – si legge nella decisione del giudice – lanciato una bottiglia di acqua piena da un litro e mezzo che colpiva in pieno volto un calciatore avversario che rimaneva a terra per circa un minuto rendendo necessario l’intervento dei sanitari. I medesimi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciavano un petardo nel proprio settore che rendeva necessario l’intervento della Forza Pubblica”.

Articoli Correlati SERIE D Condividi nuova geografia calcistica Condividi calcio - serie d Condividi calcio - serie d Condividi calcio - serie d Condividi calcio - serie d Condividi calcio - serie d Condividi calcio - serie d Condividi

Le nostre top news in tempo reale su Telegram: mafia, politica, inchieste giudiziarie e rivelazioni esclusive. Segui il nostro canale

UNISCITI

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI