Palermo, Corini squalificato: contro il Cittadella in panchina Lanna

Il tecnico dei rosa è stato ammonito durante la gara contro la Cremonese

Il Giudice Sportivo di Serie B si è espresso al termine della diciannovesima giornata del campionato cadetto. Nell’ultima gara del 2023, il Palermo ha giocato allo stadio “Renzo Barbera” contro la Cremonese, vincendo 3-2 grazie a un gol di Stulac arrivato al minuto 97.

Il tecnico dei rosanero Eugenio Corini, nel corso della gara contro i grigiorossi, è stato ammonito dalla panchina e ha così raggiunto la quinta sanzione. L’allenatore di Bagnolo Mella era in diffida e per questo motivo è stato squalificato per un turno di gioco. Corini salterà la prossima partita dei siciliani al rientro dopo la sosta.

Il Palermo torna in campo il 13 gennaio del 2024 contro il Cittadella, in trasferta. La gara è in programma allo stadio “Piercesare Tombolato” alle ore 14.00. Al suo posto ci sarà l’allenatore in seconda Salvatore Lanna.