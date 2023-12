Palermo, Corini: “Contro la Cremonese per regalare una vittoria ai tifosi”

Il tecnico: "Abbiamo bisogno del pubblico di casa, del loro supporto"

PALERMO – Eugenio Corini vuole chiudere il 2023 con una vittoria, quella che è sfuggita per un soffio al “Sinigaglia” di Como. Alla vigilia di Palermo-Cremonese, il tecnico dei rosanero ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club: “A Como la squadra ha fatto una prestazione di grande livello. Siamo andati in vantaggio, abbiamo reagito bene a un inizio di secondo tempo non positivo, riportando la partita dalla nostra parte. C’è grande rammarico per come è finita, ma anche delle basi solide su cui ripartire“.

“Il trend realizzativo è molto positivo – prosegue Corini -, abbiamo fatto tanti gol nelle ultime partite. Questo vuol dire che la squadra crea i presupposti per fare gol e li sta realizzando. Di conseguenza questo è un aspetto molto positivo che dobbiamo continuare a consolidare”. Non si può dire lo stesso per i gol subiti però: “Gli otto gol subiti sono troppi, da tre possibili vittorie ne è arrivata solo una. Continuiamo a lavorare su questo aspetto. A volte c’è stato un pizzico di disattenzione, su certe situazioni dobbiamo leggere meglio lo sviluppo del gioco”.

Verso la Cremonese

L’allenatore dei siciliani si concentra sul campionato in vista dell’ultima gara del girone d’andata: “La Serie B è complicata, difficile e lunga per tutti. Si vive di momenti più o meno positivi, lo dimostrano la classifica e le ultime giornate in cui è successo un po’ di tutto. La nostra forza è restare attaccati alle prime posizioni, sviluppando al meglio ogni partita e facendo più punti possibili. Ora la nostra concentrazione è rivolta alla Cremonese”.

Corini ha poi commentato proprio i prossimi avversari della sua squadra: “La Cremonese è una squadra di grande livello, l’anno scorso faceva la Serie A. Probabilmente a livello di rosa, con Parma e Venezia, è tra le migliori. Hanno giocatori qualitativi in ogni reparto, hanno forza e qualità. Siamo consapevoli di affrontare una squadra di altissimo profilo, che sta facendo anche molto bene. Vengono da una vittoria sonante contro il Modena. Giocheremo di fronte al nostro pubblico, che sono sicuro verrà numeroso per spingerci e aiutarci”.

“Colgo l’occasione per ringraziare chi ci ha seguito a Como e soprattutto l’applauso che ci hanno regalato alla fine – aggiunge l’allenatore dei rosa -. Questo sostegno per noi è fondamentale e sono sicuro che ci saranno in una partita come quella contro la Cremonese in casa. Abbiamo bisogno di loro, del loro supporto e della loro spinta. Faccio gli auguri di fine anno a tutta la tifoseria che ci segue sempre con grande passione, speriamo loro di regalare una grande vittoria contro la Cremonese”.

Capitolo infortunati

“Lucioni non sarà disponibile, il problemino che ha avuto ha certificato una lesione e contiamo di recuperarlo dopo la sosta natalizia. Ceccaroni rientra in gruppo, viene da un percorso breve ma comunque torna a disposizione. Infine anche Coulibaly contiamo di recuperarlo dopo la sosta”, conclude Corini.