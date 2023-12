Palermo-Cremonese, Di Francesco: “Vogliamo fare un campionato di vertice”

L'attaccante: "Sono felice del gol e della vittoria di oggi"

PALERMO – “Fare gol e sbloccarsi mi ha aiutato in qualche modo, sentivo il bisogno di segnare. Sono felice di aver fatto gol questa sera e di aver portato questa vittoria a casa alla fine della partita”. Così Federico Di Francesco, attaccante del Palermo, commenta la gara contro la Cremonese terminata 3-2 in favore dei rosa. Il numero 17, che ha siglato il gol del momentaneo 2-2, è al secondo gol di fila e al terzo in campionato.

“Abbiamo passato un momento di difficoltà dovuto anche ai tanti infortuni – prosegue l’esterno offensivo in conferenza stampa -. Dopo la partita di Parma abbiamo dimostrato di starci dentro e di volere la vittoria. Siamo sempre stati tutti uniti, questa sera ne è l’esempio. Abbiamo tracciato una strada, ora dobbiamo parlare poco e fare più fatti possibili. Vogliamo fare un campionato di vertice importante”.