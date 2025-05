Serradifalco, evade dai domiciliari e rapina un anziano: arrestato

L'intervento dei carabinieri

CALTANISSETTA – I carabinieri di Serradifalco (Caltanissetta) hanno arrestato un 22enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, accusato di una rapina.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane si sarebbe introdotto nell’abitazione di un 76enne, suo vicino di casa, sorprendendolo nel sonno. E dopo avergli coperto gli occhi, per non essere riconosciuto, gli ha sfilato da un dito un anello d’oro, per poi impossessarsi del portafogli, di due telefoni cellulari, di un computer portatile e di altri oggetti dandosi quindi alla fuga.

L’anziano si è affacciato dal balcone per attirare l’attenzione dei passanti che hanno chiamato la centrale operativa del Comando Provinciale di Caltanissetta. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Serradifalco che ha perquisito l’abitazione del sospettato. Trovando i documenti personali della vittima e uno dei telefoni rubati.

Il giovane che ha anche opposto resistenza alle forze dell’ordine, è stato quindi arrestato e su disposizione dell’autorità giudiziaria trasferito nella casa circondariale di Caltanissetta. Il provvedimento è stato convalidato dal Gip, che ha disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.