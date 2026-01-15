“Serve una manutenzione degli ascensori dell’ospedale Garibaldi”

L'appello del presidente della Rete del Volontariato Europeo, Maugeri

“Siamo stati contattati da diversi cittadini utenti dell’ospedale Garibaldi Nesima. Che ci hanno illustrato lo stato in cui versa l’immobile di questo nosocomio, dove quotidianamente si riversano pazienti bisognosi di cure. E dove si impegnano professionisti e operatori sanitari che svolgono con zelo la loro attività di cura e assistenza ai malati”. A parlare è Luigi Maugeri, Presidente della Rete Volontariato Europeo.

“Le disfunzioni che ci sono state riferite – prosegue -, e che noi stessi abbiamo potuto constatare, riguardano in particolare il blocco e il malfunzionamento degli ascensori. Che portano ai reparti, e capiamo quale disagio comporta per i malati e gli anziani. Nonché l’allagamento nei giorni di pioggia di settori dell’immobile.

Risulta evidente, pertanto, la sussistenza di un complessivo stato di scarsa manutenzione di questa importante e multidisciplinare struttura nota per la sua eccellenza medica – conclude Maugeri -.

Solleviamo tutto ciò non per mera polemica, ma perché crediamo sia giusto dare voce ai cittadini. E richiamare la Direzione a una doverosa opera di manutenzione. Che consenta di rimettere in condizioni di efficienza e sicurezza una struttura importante quale il Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima”.