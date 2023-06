“Serve un’opposizione giovane e libera per il bene della Città”

Damien Bonaccorsi, neo consigliere comunale del PD, lancia la sfida: “Speranza contro rassegnazione"

CATANIA – “Lavoreremo per una Catania libera e giovane – afferma il neo consigliere del Partito Democratico Damien Bonaccorsi – il nostro risultato (1.140 preferenze) che ci rende i primi del PD e dell’intera opposizione a Catania è il frutto del lavoro di un gruppo straordinario che ha affrontato questi mesi di campagna elettorale con passione tenacia e impegno”.

“Insieme alla professoressa Anna vullo, siamo riusciti – continua Bonaccorsi – a stimolare la partecipazione attiva di tanti cittadini e giovani che da tempo si erano allontanati dalla politica e che hanno animato la nostra campagna elettorale; abbiamo dimostrato che è ancora possibile fare politica in maniera onesta e autentica, e soprattutto che i giovani dal basso sono capaci di lottare ed essere protagonisti di un ricambio della classe dirigente”.



“Resta l’amaro in bocca perché non siamo riusciti a far comprendere alla città il valore libero e sincero del progetto politico di Maurizio Caserta Sindaco e della coalizione, i cui valori guideranno la nostra attività politica. Ci impegneremo in ogni caso – conclude Bonaccorsi – a fare opposizione in modo fermo e costruttivo, libero e giovane, senza preclusioni ideologiche, al servizio e nell’interesse esclusivo dei catanesi e della città, per dimostrare che non esiste futuro già scritto e per mantenere nel buio accesa la speranza, sempre”.