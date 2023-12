Servizi sociali a Catania, già previsti i fondi per il bilancio 2024

L'esito della Commissione

CATANIA – Sotto la presidenza della consigliera Melania Miraglia si è riunita la commissione servizi sociali del Comune di Catania. Una riunione in cui si è trattata la previsione di risorse economiche da destinare al comparto sociale per l’annualità 2024. Sono stati ascoltati gli assessori Bruno Brucchieri e Giuseppe Marletta. Poi il direttore della ragioneria Clara Leonardi e il direttore dei servizi sociali Lucia Leonardi.

Le richieste

Dal confronto è emersa la disponibilità della Ragioneria rispetto a quelle che sono state le richieste dei servizi sociali. Questo anche grazie al lavoro promosso dall’assessore Brucchieri, assieme ai due direttori, per la ricerca dei fondi. Fondi che dovranno essere impegnati nel bilancio di previsione 2024.

Il presidente

Presente anche il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi. Anastasi è già stato presidente nella passata consiliatura della commissione servizi sociali. E ha ricordato come in presenza di poche risorse, l’amministrazione, dovrà prendere decisioni su cosa è prioritario e cosa non lo è.

