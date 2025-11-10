Sesso in auto a 140 all’ora, fermata coppia spericolata

Follia in autostrada: le manovre pericolose segnalate dagli altri automobilisti

GERMANIA – Una coppia è balzata agli onori della cronaca dopo essere stata sorpresa a fare sesso in auto. I due percorrevano l’autostrada A1 a una velocità di circa 140 km/h, nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

L’episodio, accaduto nei giorni scorsi, ha costretto la polizia a intervenire a causa delle manovre pericolose segnalate dagli altri automobilisti.

La centrale di polizia ha ricevuto una chiamata di emergenza per un’auto che “procedeva a zigzag tra le corsie e ha ripetutamente rischiato di uscire di strada”.

Sesso auto (Immagine realizzata con IA generativa)

Sesso sull’auto in corsa, la testimonianza

Il testimone che ha dato l’allarme ha raccontato che il veicolo, una Ford, “ha sterzato così tanto a destra che un camion ha dovuto accostare sulla corsia di emergenza” per evitare l’impatto.

Quando l’automobilista che ha segnalato l’accaduto ha superato la vettura, ha notato la scena che ha poi lasciato increduli anche gli agenti: “Il conducente e la passeggera stavano apparentemente consumando un rapporto sessuale”.

Denunciati i due amanti focosi

La polizia ha individuato e fermato la coppia poco dopo, in un’area di servizio nei pressi di Münster. I due focosi amanti sono un uomo di 37 anni e una donna di 33, ora denunciati con l’accusa di “interruzione pericolosa della circolazione stradale”.

Il caso ha rapidamente fatto il giro dei media tedeschi, per la gravità del comportamento. Impossibile non pensare alla celebre scena del film “Viaggi di nozze”, in cui Carlo Verdone e Claudia Gerini vengono immortalati dall’autovelox durante un amplesso in auto a 220 km/h.

