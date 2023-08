Sferracavallo, batteri in mare oltre i limiti: divieto di balneazione

Il tratto di costa interessato è quello della zona della Baia del Corallo

PALERMO – E’ stato disposto il divieto di balneazione temporaneo nella zona della Baia del Corallo a Sferracavallo. Il provvedimento, adottato con l’ordinanza sindacale numero 156 del 2 agosto, è stato preso dopo la comunicazione da parte del dipartimento di prevenzione dell’Asp 6 di Palermo del superamento della soglia prevista dalla legge dei valori di escherichia coli in seguito ai campionamenti effettuati il 31 luglio.

“I valori riscontrati di escherichia coli – si legge sull’ordinanza – sono pari a 181×10 (al cubo) UFC/100ml e quindi superiori ai limiti fissati per legge. Pertanto è stata disposta l’apposizione di segnaletica di avviso ai cittadini, riportante la dicitura: “Divieto temporaneo di balneazione”.

Lo scorso 20 luglio era già stato disposto il divieto temporaneo di balneazione, ancora in vigore, nella zona denominata Stabilimento bagni, meglio nota come scivoli, per il superamento dei valori limite dei parametri microbiologici di enterococchi intestinali ed escherichia coli.