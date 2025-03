Il desiderio di affrontare da cristiani il cambiamento d’epoca.

“Sfidare il realismo, politica dei cristiani e radicalità evangelica” è il titolo del libro curato da Claudio Sardo. Sarà presentato venerdì 7 marzo, a partire dalle 17:00, a palazzo Branciforte, in largo Gae Aulenti a Palermo.

Ad introdurre la presentazione sono Rino La Placa, presidente dell’associazione ex deputati Ars, e Francesco Todaro, presidente provinciale delle Acli di Palermo. Intervengono Gandolfo Librizzi, sindaco di Polizzi Generosa, Leoluca Orlando, europarlamentare, ed Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli. Le conclusioni sono affidate all’autore. A coordinare i lavori il giornalista della Rai Sicilia, Salvo Toscano.

“Questo libro nasce da un desiderio e da un dialogo. Il desiderio di affrontare da cristiani il cambiamento d’epoca. Un cambiamento che apre a straordinarie opportunità ma che è attraversato da guerre sconvolgenti, dalla crescita delle diseguaglianze, da una crisi che non risparmia la credibilità stessa della democrazia – spiega Todaro -. Il dialogo, tra associazioni, movimenti, comunità di credenti, prosegue e oggi è incalzato dal magistero esigente e innovativo di papa Francesco, la cui radicalità evangelica mette in discussione anche alcuni paradigmi del cattolicesimo democratico e sociale, così come sono stati plasmati nel Novecento”.

“Ci si lamenta dell’irrilevanza dei cattolici nella città dell’uomo, eppure le parole del papa sulla guerra, sulle ingiustizie sociali, sull’ambiente violentato assumono una forza e una riconoscibilità nel mondo, anche in termini di pensiero – aggiunge il presidente provinciale delle Acli di Palermo – che stride con certi dubbi e tentennamenti. Associazioni e movimenti cattolici possono giocare un ruolo nuovo e importante nel rilancio della politica dei cristiani, partendo da una fraternità attiva, da testimonianze coerenti con il vangelo, dal camminare insieme con chi è impegnato nel costruire democrazia, pace, solidarietà. Senza più la nostalgia delle forme del passato.