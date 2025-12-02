C’è la sfiducia, ma la Finanziaria avanza in commissione Bilancio

Approvati numerosi emendamenti aggiuntivi proposti dal governo

PALERMO – Mattinata di lavoro per la commissione Bilancio dell’Ars. Prima della chiusura necessaria per consentire la partecipazione dei deputati alla seduta sulla mozione di sfiducia, approvati numerosi emendamenti aggiuntivi alla Finanziaria proposti dal governo.

Via libera alla norma che punta all’attrazione di nuovi residenti dell’estero mediante il riconoscimento di un contributo pari alla metà dell’Irpef. Si tratta della cosiddetta ‘norma Portogallo’. Il contributo, secondo quanto previsto, sarà versato a seguito del trasferimento. Comunque non potrà essere superiore a 100mila euro e sarà maggiorato dal 50 al 60 per cento nei casi in cui il trasferimento avvenga in un comune con popolazione inferiore ai 5mila abitanti. Con la norma viene approvata anche la proposta di istituzione di una consulta dei siciliani all’estero.

Fondi per le imprese che esportano

Tra le norme approvate c’è lo stanziamento di 10 milioni di euro per le imprese che esportano. I lavori sono stati seguiti dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino. All’originaria previsione di un contributo per l’abbattimento degli interessi si somma la previsione di erogazione di aiuti anche per l’abbattimento dei costi di trasporto delle merci.

Numerose le altre norme approvate. Alcuni ordinamentali in materia di energia, un milione per iniziative contro il disagio sociale in partenariato pubblico privato. Un milione per la progettazione del nuovo centro fieristico ‘Le Ciminiere di Catania’ danneggiato da un incendio. Un milione per i ristori ai negozi in aree ad alta valenza turistica che sono interessati da cantieri. Dieci milioni vanno alla Crias per le imprese artigiane e agricole, dieci milioni invece vengono stanziati per i danni da peronospora al settore vitivinicolo.

La stabilizzazione del personale Esa

Via libera alla stabilizzazione del personale per le campagne di meccanizzazione Esa e alla misura per il coofinanziamento di misure di mutualizzazione del rischio in agricoltura. La commissione ha approvato, inoltre, una misura di cinque milioni per l’abbattimento degli interessi sui mutui per ristrutturazione nei centri storici, da parte di giovani coppie e per interventi efficientamento energetico delle case.