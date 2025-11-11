Catania, incendio nel teatro del centro fieristico le Ciminiere VIDEO

Secondo una prima ricostruzione, una scintilla ha fatto scattare il rogo

CATANIA – L’incendio ha coinvolto l’intero teatro de Le Ciminiere ei vigili del fuoco stanno ancora operando con diverse squadre e vari mezzi di soccorso, anche speciali, e con il supporto di autobotti della Forestale e del Comune. Le fiamme sviluppate dal rogo sono state così alte da essere state visibili da diverse parti della città.

Le fiamme, ben visibili dal lato interno del centro fieristico, hanno attirato l’attenzione di numerosi passanti. In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.