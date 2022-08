A causa di un cortocircuito

AGRIGENTO – Annullato, per un principio di incendio all’impianto elettrico, il concerto dei Subsonica in programma ieri sera alla Valle dei Templi. Durante l’esibizione del gruppo c’è stata una scintilla che ha mandato in tilt il sistema di amplificazione.

Gli organizzatori hanno tentato di ripristinare tutto in tempo utile, ma non è stato possibile farlo. Sono stati così congedati i circa 1.500 fan arrivati ad Agrigento da mezza Sicilia.