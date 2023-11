Le ricerche dei familiari

1' DI LETTURA

PATERNÒ (CATANIA) – Si chiama Nunzio Gimmillaro e si è allontanato da casa la notte scorsa: da quel momento non si sono più avute sue notizie. Sono ore d’apprensione per la famiglia del tredicenne che lancia un disperato appello a chiunque lo abbia potuto incrociare per strada.

Va evidenziato un particolare: quello che il 13enne si sarebbe allontanato in sella ad una mini-moto.