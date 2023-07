Si allontana nuotando, quindicenne salvato nel Palermitano

È stato trovato al largo stanco dopo la lunga nuotata

SANTA FLAVIA (PA) – I militari della capitaneria di porto di Palermo e Porticello hanno salvato un ragazzo di 15 anni nel mare davanti alla spiaggia del Kafara Hotel, a Santa Flavia. A lanciare l’allarme i genitori che non scorgevano più il figlio.

Due mezzi della Guardia costiera hanno perlustrato la zona e ricerche sono scattare anche a terra da parte dei carabinieri, mentre si è levato in volo un elicottero della polizia. Poco dopo il ragazzo è stato trovato al largo: stanco per la lunga nuotata, non riusciva a tornare a riva. Il giovane è stato soccorso dai militari e portato a riva.