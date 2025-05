Si è spento l’imprenditore Andrea Bulgarella, fu presidente del Trapani

Ha combattuto a lungo contro una malattia

TRAPANI – È morto dopo una lunga malattia l’imprenditore edile Andrea Bulgarella, all’età di 79 anni. Bulgarella era nativo di Valderice (Trapani).

L’impresa, che aveva ereditato dal padre, era nota a livello nazionale e specializzata nel restauro conservativo di immobili di pregio. Molti gli interventi in trasformazione di immobili in strutture ricettive a Trapani e anche in Toscana.

Dal 1990 fino al 1998 è stato presidente del Trapani calcio, socio di maggioranza del Pisa per pochi mesi e poi della Lucchese.

Indagato nel 2015 dalla Dda di Firenze per presunti reati finanziari aggravati dal favoreggiamento alla mafia, è stato scagionato con un’archiviazione nel 2018. Contro le accuse si era difeso con esposti alla Procura di Caltanissetta, interventi pubblici e con la pubblicazione di tre libri, veri e propri atti di accusa contro “il sistema, le banche e la cattiva magistratura”.