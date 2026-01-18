 Si ferma sulla A19 per recuperare un bagaglio: muore investito
Si ferma sulla A19 per recuperare un bagaglio: muore investito

Chiuso un tratto dell'autostrada
PALERMO – Incidente sull’autostrada A19 Palermo-Catania nella zona dello svincolo Irosa. Un uomo che stava viaggiando con l’auto in direzione di Catania ha perso uno dei bagagli che si trovava sul porta pacchi.

Si ferma sulla A19 per un bagaglio

E’ sceso dalla vettura per cercare di recuperare la valigia ed è stato falciato da un altro automobilista. E’ stato lo stesso investitore a chiamare i soccorsi. Per l’uomo investito non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale. Il tratto dell’autostrada è chiuso.

