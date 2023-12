“Si può ridere su tutto”: Friscia diventa un mafiosetto da strapazzo

Sergio Friscia in una scena del film

“Succede anche nelle migliori famiglie” che l’apparenza diventi una normalità perché apparire è più appetibile che essere. In una società fatta di filtri, figlia di Instagram, quando ci si mostra sempre per come gli altri si vuole che ti vedano.

“Succede anche nelle migliori famiglie” di e con Alessandro Siani è un film divertente, in uscita il primo gennaio, che nel cast vede il siciliano Sergio Friscia. Un ritorno alle origini della commedia, quella che serve a tutti, oggi forse più di ieri.

“Si può ridere su tutto – dice Sergio Friscia – si deve poter ridere su tutto senza cattiveria. Dobbiamo darci una calmata. Ci vorrebbe più serenità e prendere le cose per quelle che realmente sono, puntando su satira, commedia, divertimento e allegria. Punto”.

Il film “Succede anche nelle migliori famiglie” è divertente, fatto di gag e comicità fisica. Si ride molto e ci sono momenti davvero esilaranti. Dai nonni ai bambini. “Credo che possa piacere a tutti – aggiunge Sergio Friscia -. Noi stessi sul set ci siamo divertiti molto. Siani mi ha cucito addosso un personaggio che ho arricchito di tutta la comicità del Sud”. “Un personaggio che ha difficoltà a parlare in italiano. Quando attecchisci dalla vita quotidiana, il personaggio ha più forza e arriva subito. Ti fa più ridere”.

“U picciriddu” che interpreta Sergio Friscia è un amico di famiglia. Una famiglia perbene, dove un padre medico con un grande peso nella società ha piazzato i tre figli a forza di raccomandazioni anche se non così bravi. Uno è medico, l’altro l’avvocato, la sorella è una psicologa. Tutti di successo. Gli eventi però dividono i fratelli e ognuno si fa la propria vita.

“U picciriddu” è un ragazzino come tanti che poi si infila nella criminalità. “Un mafiosetto da strapazzo – spiega Friscia – che aiuterà i fratelli a risolvere un problema”. U picciriddu è coetaneo del fratello interpretato da Dino Abbrescia. L’altro fratello è interpretato dallo stesso Siani, la sorella è Cristiana Capotondi. Nel film c’è anche la siciliana Annandrea Vitrano de “I Soldi Spicci”. Il film dura 77 minuti e la produzione è di Fulvio e Federica Lucisano, Italian International Film con Rai Cinema.

“U picciriddu è già il boss della zona e si sente tutto spavaldo”, continua Sergio Friscia -. “Ovviamente poi è ridicolo. Ho messo degli elementi per sfotticchiare gli atteggiamenti mafiosi. La satira arriva ovunque. Tra i tre fratelli non c’è un bel rapporto. Il lutto del papà li farà riunire, darà modo di parlare, confrontarsi e dirsi cose che non si erano mai detti”.

Da Milazzo a Cefalù passando per Tindari: il film è stato girato in Sicilia. “Questo film sarà anche un modo per valorizzare la nostra terra e portare un bel contributo turistico”, spiega l’attore siciliano. “Verranno fuori i caratteri dei tre – continua l’attore -. Il personaggio interpretato da Siani è sempre stato la pecora nera della famiglia. In realtà avrà modo di dimostrare che forse è il più normale di tutti, perché rimasto fedele a sé stesso. Una rivalsa per quelli considerati sempre meno forti o meno bravi degli altri”.

“Succede anche nelle migliori famiglie” è quindi uno spaccato della realtà di oggi dove le famiglie devono per forza di cose apparire migliori delle altre. “Perché i panni sporchi si lavano in famiglia – conclude l’attore siciliano -. Oltre a ridere a crepapelle, il pubblico potrà quindi riflettere che bisognerebbe essere più veri, tornando tutti quanti a dirsi le cose, dialogare e confrontarsi. Molto spesso ci buttiamo sui social, siamo intenti a rispondere ad uno sconosciuto, piuttosto che rispondere agli affetti che ci chiamano e a cui non rispondiamo. Dovremmo fare più attenzione alle cose basilari della vita, ai valori veri, alla famiglia, a quelle che poi ti fanno crescere davvero”.