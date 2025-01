Sul posto i carabinieri che dovranno accertare la dinamica

SAN GIORGIO BIGARELLO (MANTOVA) – Grave incidente sul lavoro in provincia di Mantova. Un uomo di 60anni si è infortunato schiacciandosi la mano in un macchinario all’interno dell’azienda agricola in cui lavorava a San Giorgio Bigarello, nel Mantovano. L’incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 10 gennaio. L’operaio è stato trasferito in condizioni gravi all’ospedale Borgo Trento, a Verona.

La mano dell’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasta schiacciata all’interno di un macchinario mentre lavorava nell’azienda agricola di una società che si occupa di allevamenti di bovini.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi. I medici hanno diagnosticato al 60enne un trauma da schiacciamento a una mano e l’hanno traferito in codice rosso all’ospedale Borgo Trento di Verona.

Sul posto è intervenuta anche l’Agenzia di Tutela della Salute della Lombardia insieme ai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente e, in particolare, accertare che nell’azienda siano state rispettate tutte le misure di sicurezza necessarie a scongiurare infortuni sul lavoro.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo.