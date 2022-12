“Siamo al freddo e con il plesso che va messo in sicurezza”

Protestano contro la Città metropolitana gli studenti dell’istituto Michele Amari di Linguaglossa.

LINGUAGLOSSA. Protestano gli studenti dell’istituto Michele Amari di Linguaglossa dinanzi plesso. Il sit-in parte dalla necessità di essere ascoltati dalla Città metropolitana, “affinché gli ambienti scolastici che ci appartengono siano non solo riscaldati in modo appropriato, ma che anche la struttura venga messa in sicurezza con l’eliminazione delle varie infiltrazioni di acqua piovana”.



Una vicenda denunciata da tempo dagli studenti e che stamane è sfociata in una manifestazione che ha coinvolto tutto l’istituto.