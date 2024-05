Siccità, Coldiretti: “La Regione si occupi del fieno per gli allevatori”

L'intervento dopo le parole del presidente Schifani

PALERMO – “Passare il cerino acceso alle organizzazioni agricole è la strada più lunga, articolata, complicata e significherebbe anche deresponsabilizzare il Governo regionale che invece ha la competenza e l’obbligo di garantire tutti i settori economici”.

Lo afferma Coldiretti Sicilia con riferimento alle dichiarazioni del Presidente della Regione, Renato Schifani, che intenderebbe far arrivare il fieno agli allevatori non direttamente ma attraverso le organizzazioni di categoria.

Siccità, l’intervento di Coldiretti

Secondo Coldiretti “la Regione ha gli strumenti, i mezzi, il denaro e le forze per agire direttamente e subito mentre passare questo compito (e non si comprende come) non produrrebbe i benefici sperati e cioè: sfamare subito gli animali”.

“Evidentemente non si ha ancora la percezione del dramma che si sta vivendo – aggiunge Coldiretti Sicilia – e quindi va trovata una diversa soluzione che garantisca l’arrivo del sostentamento senza altre carte e passaggi burocratici. Si deve cambiare rotta e comprendere il bisogno degli agricoltori e per questo martedì 28 maggio in migliaia arriveranno a Palermo. Ci vuole una svolta decisa – conclude Coldiretti Sicilia – con una accelerazione di tutti procedimenti necessari per il comparto zootecnico e tutti gli altri colpiti dalla siccità“.