Siccità, dalla Commissione Ars una proposta per opere sul fiume Verdura

La risoluzione della commissione Attività produttive

PALERMO – La commissione Attività produttive dell’Ars ha approvato questa mattina una risoluzione che impegna il governo della Regione a finanziare la realizzazione di opere idrauliche lungo il fiume Verdura, al servizio del comprensorio agricolo di Ribera (Agrigento).

Obiettivo: agevolare l’utilizzo di acqua ricorrendo a un bacino che, al momento, non si riesce a sfruttare, con gravi conseguenze in un periodo caratterizzato da una drammatica siccità. Inoltre, l’acqua che dalla diga Gammauta potrebbe essere travasata nella diga Castello al momento si disperde in mare.

“Tra le risorse idriche esistenti in Sicilia – dice il capogruppo della Dc a Sala d’Ercole Carmelo Pace – il fiume Sosio-Verdura potrebbe soddisfare il fabbisogno. Realizzando urgentemente una ‘traversa’ sul corso d’acqua, si potrebbe disporre di una provvista idrica significativa per gli usi irrigui”.

La scorsa settimana, proprio su richiesta di Pace, la commissione Attività produttive, presieduta dal forzista Gaspare Vitrano, aveva ricevuto i sindaci dei Comuni agrigentini di Bivona, Cammarata, Lucca Sicula e Ribera.

I primi cittadini avevano evidenziato la necessità di interventi infrastrutturali urgenti per salvare l’agricoltura del comprensorio, che proprio per la indisponibilità di acqua rischia conseguenze drammatiche.

“Gli uffici del dipartimento Acque e rifiuti, di concerto con il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale, potranno redigere un apposito studio di fattibilità per la realizzazione di un invaso lungo l’asta fluviale del Verdura, anche acquisendo e avvalendosi di eventuali incartamenti, documentazioni e progetti preesistenti”, conclude Carmelo Pace.