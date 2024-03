Siccità, il commissario: “In Sicilia l’acqua è razionata in 150 Comuni”

Le parole di Nicola Dell'Acqua

ROMA – Sull’Italia negli ultimi giorni “è piovuto tanto, però in questo momento abbiamo la Regione Sicilia che ha dovuto razionare l’acqua in 150 Comuni. Non oso immaginare cosa succederà questa estate. In Sardegna migliorerà qualcosa perché è piovuto, ma in Sicilia non è assolutanmente piovuto”. Lo ha detto il Commissario contro la scarsità idrica, Nicola Dell’Acqua, in audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera.

Siccità, l’intervento

“Abbiamo creato un gruppo di lavoro fra i 7 enti climatici italiani (Ispra Protezione civile, Aeronautica e altri) – ha aggiunto il commissario – e stiamo cercando di dare indicazioni precise per distretto di quello che avverrà nei prossimi 50 anni, per poter pianificare il nostro futuro”. Nel frattempo, in Sicilia non si contano le dighe incompiute.