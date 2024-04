Siccità in Sicilia, i tecnici al lavoro: sopralluoghi nei dissalatori inutilizzati

Si pensa alla riattivazione. Uno potrebbe sorgere a Termini Imerese

PALERMO – In Sicilia si cercano soluzioni contro la siccità che sta già colpendo l’Isola e che, nei prossimi mesi, potrebbe essere ancora più grave. Per questo si pensa ad utilizzare i dissalatori. Uno potrebbe essere installato a Termini Imerese. L’idea è al vaglio della cabina di regia istituita dal presidente della Regione Renato Schifani.

I tecnici della Protezione Civile stanno svolgendo dei sopralluoghi nei dissalatori di Porto Empedocle, Paceco, Trapani e Gela già presenti in Sicilia, ma fuori uso da almeno dieci anni.

I controlli permetteranno di capire se i dissalatori possono essere riattivati in fretta, in modo tale da evitare il razionamento dell’acqua, ma anche una lievitazione di costi per le casse della Regione, perché installarne di nuovi costerebbe sicuramente di più.