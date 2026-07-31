 Rischio incendi, l'avviso: in Sicilia allerta arancione
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In Sicilia allerta arancione: rischio incendi, l’avviso

allerta arancione 1 agosto 2026
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Il bollettino della Protezione civile
ondate di calore
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PALERMO – Meteo, in Sicilia allerta arancione per il rischio incendi domani 1 agosto 2026. L’avviso della protezione civile.

Allerta arancione in Sicilia

La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta arancione per il rischio incendi. “Le condizioni meteo‐climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce”.

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Le previsioni

Domina l’anticiclone subtropicale. Ondata di calore con punte di 37-39°C all’ombra al Centro-Nord. La giornata sarà contrassegnata da un sole prevalente e un cielo che si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso. Ci saranno notti anche super tropicali, ovvero con valori superiori ai 25°C poco prima dell’alba. Infine, è atteso qualche temporale sulle Alpi e localmente sulle Prealpi. Nelle ore notturne e fino alle 8 di domenica: generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso e clima afoso.

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Domina l’anticiclone subtropicale. Ondata di calore con punte di 37-39°C all’ombra al Centro-Nord. La giornata sarà contrassegnata da un sole prevalente e un cielo che si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso. Ci saranno notti anche super tropicali, ovvero con valori superiori ai 25°C poco prima dell’alba. Infine, è atteso qualche temporale sulle Alpi e localmente sulle Prealpi.

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