Sicilia, l’ombra del buco: Corte dei Conti in diretta VIDEO

PALERMO – Corte dei Conti, incubo buco finanziario per la Sicilia. Sotto la lente di ingrandimento dei giudici contabili ci sono le spese della Regione che ammontano a circa un miliardo di euro. Dal segno del giudizio di parifica, fissato per oggi dipenderà l’azione di manovra del governo (a partire dal rendiconto 2021). In caso di bocciatura l’esecutivo dovrebbe correre ai ripari in tempi strettissimi per recuperare oltre un miliardo di euro. LEGGI L’ANALISI COMPLETA

L’evento si svolgerà alla presenza del Presidente della Corte dei conti Guido Carlino e delle autorità regionali.

Il collegio delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana sarà presieduto dal Presidente Salvatore Pilato e la relazione sarà illustrata dai magistrati Tatiana Calvitto e Giuseppe Massimo Urso.

Le funzioni di pubblico Ministero saranno esercitate dal titolare della Procura generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello, Presidente Maria Rachele Aronica.

11.10 Il disavanzo della Regione è stimato in 6 miliardi, nel 2020 è stato stimato in oltre 7 miliardi.

11.00 “Do atto della correttezza istituzionale del presidente della Regione, Renato Schifani, nei rapporti con la Corte”. Così il presidente delle Sezioni riunite per la Regione siciliana, Salvatore Pilato, aprendo l’udienza pubblica per il giudizio di parificazione del rendiconto 2020 della Regione. Presenti all’udienza, in corso nell’aula magna della Facoltà di giurisprudenza a Palermo, il governatore Renato Schifani, l’assessore all’Economia Marco Falcone, il ragioniere generale della Regione Ignazio Tozzo, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e diverse autorità istituzionali.

10.55 La Corte sottolinea il proprio ruolo ausiliario, che non ha alcun compito di giudizio politico.

10.50 “La parificazione del rendiconto generale ha natura di controllo, si svolge con le formalità della giurisdizione contenziosa, nei termini previsti, con rinvio alle disposizioni vigenti”.

ore 10.40 Saluti iniziali