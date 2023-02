Sicilia, bufera sul Cts: Angelini contro Schifani, la controreplica

L'ex presidente della Commissione tecnica specialistica: "Mi sono dimesso prima della scadenza del mandato

Ormai è un botta e risposta a cadenza pressoché quotidiana. Una battaglia a colpi di dichiarazioni, post sui social e interviste. Da un lato l’ex presidente della Commissione tecnica specialistica (Cts), Aurelio Angelini, dall’altro il presidente della Regione Renato Schifani. In mezzo la questione delle autorizzazioni per le rinnovabili. Bloccate, secondo Schifani, dal rigore ambientalista di Angelini.

Secondo quest’ultimo il numero di pratiche esaminate è di molto superiore a quello diffuso dal presidente della Regione. Schifani, secondo Angelini, avrebbe dato per buone delle cifre senza verificarle. Così si consuma l’ultimo capitolo della saga. Con Angelini che attacca: “Schifani, auto smentendosi per quanto aveva asserito sulla CTS, si auto-assolve sostenendo che le informazioni sul presunto blocco delle autorizzazioni ambientali, sono arrivate dalle audizioni degli organismi professionali ed industriali. Questa affermazione è falsa. Il ‘mascariamento’ su cui si è impegnato con diligenza è iniziato con la campagna elettorale”.

“E’ grave – aggiunge Angelini – che Schifani subito dopo il suo insediamento non abbia sentito il dovere istituzionale di ascoltare gli uffici della Regione siciliana, anziché basarsi dilettantescamente della narrazione di alcune imprese che operano nel campo dei rifiuti, della cavazione o nell’edilizia che nutrivano sentimenti ostili al Cts, responsabile di aver spezzato l’antica consuetudine che costoro avevano nel decidere l’esito di alcune procedure di valutazione ambientale”.

Per comprendere quest’ultimo passaggio bisogna ripercorrere l’intera vicenda: “Schifani, veste i panni dello psicologo raccontando una nuova bugia per cercare di far passare in secondo piano affermato contro un gruppo di seri professionisti in campagna elettorale e dopo”. Come se non bastasse “Schifani mi ‘mascaria’ come ‘nervoso’ e non ‘rassegnato’, asserendo che le mie accuse sono dovute dalla delusione per un fantomatico mancato rinnovo alla carica di presidente della Cts. Tutto ciò è destituito da ogni fondamento”, sottolinea Angelini che ci tiene a ricordare: “Poco dopo l’insediamento del governo, ho incontrato l’assessore Pagana, che nomina il presidente della Cts, mettendo a disposizione fin da subito il mio mandato e preannunciando l’invio delle mie dimissioni, subito dopo formalizzate il primo dicembre del 2022, a mezzo Pec, e quindi, non ho aspettato come afferma Schifani lo scadere del mio mandato, il 31 dicembre, per poi sperare in una sua indulgenza. Nè richiesta e né auspicata”.

“In ogni caso – continua Angelini – non avrei mai accettato di proseguire nel mio mandato, ritenendomi del tutto incompatibile con l’inquilino protempore di Palazzo d’Orleans, soprattutto per aver esposto al pubblico ludibrio ingiustamente la Cts e il dipartimento Ambiente”.

Inoltre, “per quanto riguarda il fatto che non avrei avuto ‘esperienza e autorevolezza nel settore’, sicuramente – prosegue l’ex presidente del Cts – non ho la mente di Schifani ma sono in grado di leggere i messaggi che mi ha voluto inviare”. E “quanto alla mia autorevolezza nel settore delle valutazioni ambientali, parlano i ruoli accademici e istituzionali le pubblicazioni e i ruoli scientifici che ricopro”. “Quanto all’accusa che mi rivolge di provenire dall’associazionismo ambientalista, di questo vado a testa alta – conclude – Sono coloro che hanno sostenuto e difeso i distruttori dell’ambiente e i palazzinari che devono vergognarsi”.