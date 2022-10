Sicilia, Di Mauro: “Il primo problema? I conti della Regione”

I calcoli del deputato autonomista.

PALERMO – “E’ quello dei conti della Regione” il primo problema che per il deputato autonomista Roberto Di Mauro dovrà affrontare il governo Schifani.

“La cassa della Regione non può rimanere chiusa per ragioni di ordine tecnico, per alcuni mesi all’anno, come è successo negli ultimi cinque anni – dice il vice presidente dell’Ars uscente – Un mandato di gennaio non può essere incassato a luglio, da agosto a novembre non si può rimanere con le casse bloccate”- Dopo la definizione del contenzioso sulla compartecipazione alla spesa pubblica della Sanità, che vale oltre 600 milioni di euro all’anno per la Regione, (400 da quest’anno e poi gli arretrati da quantificare), Di Mauro sostiene che “è fondamentale trovare la modalità con cui mettere a regime la liquidità della Regione.

Il bilancio approvato deve essere operativo per i capitoli indicati”. Nella corrispondenza tra bilancio e soldi da potere spendere il deputato individua già un primo significativo passaggio: “Serve anche una task force di esperti per sistemare una volta e per tutte la questione dei residui attivi e passivi che di tanto affiora e appesantisce la questione”.