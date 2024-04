Sicilia Digitale, i rimborsi autoliquidati: condannato ufficiale in pensione

Cosa ha deciso il tribunale di Palermo

PALERMO – Il tribunale di Palermo ha condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione Carmine Canonico, rappresentante legale dal 2019 al 2021 di Sicilia Digitale, disponendo l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità perpetua di contrarre con la pubblica amministrazione.

Ufficiale in pensione

Canonico, 75 anni di Monteforte Irpino (Avellino), ufficiale della guardia di finanza in pensione, è accusato di avere liquidato in proprio favore rimborsi e spese non dovuti quando era a capo della partecipata della Regione. Un’accusa che aveva portato, già nel giugno del 2022, ad un decreto di sequestro preventivo per circa 43 mila euro emesso dal gip, su richiesta della Procura e l’apertura di un’inchiesta nei suoi confronti per peculato. Nei giorni scorsi, per i rimborsi non dovuti, era stato condannato dalla Corte dei Conti a 46 mila euro.