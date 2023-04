Situazione comunque tranquilla

PALERMO – Cielo velato sulla Sicilia nella giornata del 25 aprile. Lo si evince dalle previsioni del sito dell’Aeronautica militare. “Spesse velature”, dicono gli esperti per quanto riguarda il cielo sulle regioni meridionali.

“Addensamenti di nubi”

Una situazione che sarà “accompagnata anche da addensamenti più significativi”. Temperature massime in aumento nell’Isola per il 25 aprile. IN generale, comunque, la pioggia non dovrebbe guastare il 25 aprile dei siciliani.