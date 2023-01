Sicilia, Ferrara (Ars) su vertenza enti e Inps: “Troveremo soluzione”

"Al termine della sessione di bilancio procederemo agli incontri per delineare la risoluzione del problema"

PALERMO – Sulla vicenda sollevata dalla Uil Sicilia relativa al contenzioso tra Inps e alcuni enti di Formazione siciliana che riguarda la sospensione dei pagamenti dei contributi da parte delle società in virtù di una sentenza della Cassazione, interviene il presidente della commissione Cultura all’Ars Fabrizio Ferrara. “La questione è stata portata all’attenzione della commissione e del governo – spiega Ferrara- stiamo mettendo in campo tutte le azioni possibili per individuare una soluzione”.

Ferrara: “Incontri per risolvere il problema”

“Ho già ricevuto la richiesta di alcuni enti e di associazione che operano nel settore, oltre che di diverse sigle sindacali. Al termine della sessione di bilancio procederemo agli incontri per delineare la risoluzione del problema”. A determinare la scelta di interrompere per un periodo i versamenti, inquadrata nella logica di evitare i licenziamenti dei lavoratori negli anni tra il 2015 e il 2019, caratterizzati da una serie di ricorsi che avevano contribuito a ingolfare la realizzazione dei corsi, era stato un accordo sottoscritto tra enti e lavoratori. Tra le ipotesi in campo per raccordare i diversi periodi contributivi reclamati dall’Inps anche quella di una legge dell’Ars.