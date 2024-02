Sicilia, formazione professionale: slitta il click day per il bando da 80 milioni

Altre due settimane di tempo dopo che alcuni enti hanno fatto ricorso

PALERMO – Era il giorno del click day per l’avviso 7 della Formazione professionale, ma è stato posticipato. Si farà il 4 marzo in attesa che il Tar decida sul ricorso di alcuni entri esclusi. Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto la richiesta di sospensiva cautelare. Giorno 7 marzo è fissata l’udienza per la trattazione. Poi si dovranno valutare i ricorsi nel merito. Secondo l’assessore Mimmo Turano, “il bando prosegue il suo percorso, nulla cambia e nulla cambierà anche dopo la decisione del Tar”.

Il rinvio della data di scadenza viene annunciato sul sito dell’assessorato regionale alla Formazione. In ballo ci sono 80 milioni di euro. Nella prima fase la Regione ha chiesto agli enti di presentare la domanda per aggiornare il catalogo dell’offerta formativa. Oggi, mercoledì 21 febbraio, era previsto l’invio della progettazione esecutiva per partecipare all’assegnazione delle risorse.

Solo che nel frattempo quattro enti esclusi dal catalogo si sono rivolti al tribunale amministrativo regionale. Si tratta di “Confcommercio Ascom” di Gela, “Confcommercio Imprese per L’Italia sezione di Catania”, “Unione Confcommercio e Associazione Siciliana Imprese”. Il Tar ha accolto la domanda cautelare: “L’assessorato deve consentire ai ricorrenti l’accesso alla piattaforma informatica per la presentazione (con riserva) del progetto”.

“Accolte le istanze con riserva – aggiunge Turano -, fra due settimane ci sarà la seconda fase. Se il Tar stabilirà nel merito che gli enti ammessi con riserva siano legittimati allora parteciperanno l’assegnazione dei fondi. Nella sostanza nulla cambia”.