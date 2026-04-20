Sicilia, la giunta approva il piano economico: assunzioni e nomine

Via libera ad alcune stabilizzazioni, ecco quali

PALERMO – La giunta Schifani ha approvato, su proposta dell’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino, il piano economico finanziario e il piano assunzionale della Sas, (Servizi ausiliari Sicilia).

In questo modo, il governo dà il via libera alle stabilizzazioni del personale Asu e del personale ex Servirail e Ferrotel, oltre all’incremento a 25 ore settimanali del personale appartenente al bacino Ex Pip – Emergenza Palermo.

Sicilia, la giunta approva il piano economico

“L’addio a ogni forma di precariato – dice il presidente della Regione, Renato Schifani – è stato uno degli obiettivi del mio esecutivo con lo scopo di dare dignità ai tanti lavoratori della pubblica amministrazione siciliana. Nel caso dei lavoratori ex Pip, la Regione sta, inoltre, potenziando il percorso di stabilità avviato, attraverso l’incremento dell’orario di lavoro e la progressiva, piena integrazione all’interno del sistema dei servizi regionali. Si tratta di un risultato concreto che coniuga equità sociale ed efficienza amministrativa”.

In totale sono coinvolte circa duemila persone: 255 lavoratori Asu, 20 ex Servirail e Ferrotel, 1.826 ex Pip. All’esito delle stabilizzazioni, Sas arriverà a contare 3.685 dipendenti impiegati in servizi di varia natura per l’amministrazione.

Sambataro dirigente generale dell’Autorità di Audit

È Marco Sambataro il nuovo dirigente generale dell’Autorità di Audit della Presidenza della Regione Siciliana. La nomina ha ricevuto il via libera della giunta nel corso della convocazione di questo pomeriggio e decorrerà dal prossimo primo giugno.

Esterno all’amministrazione regionale, Sambataro è laureato in Scienze politiche ed è esperto in attività di programmazione, attuazione, monitoraggio, valutazione e controllo di programmi e progetti cofinanziati dall’Unione europea oltre che in processi di negoziazione con la Commissione europea e nel settore della Cooperazione territoriale europea. Ha ricoperto il ruolo di coordinamento e direzione della struttura Segretariato congiunto del programma Italia-Malta.