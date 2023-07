Sicilia, i dem riuniscono la segreteria: “Il governo si assuma le responsabilità”

Barabagallo: "Intollerabile sentire parlare di eventi imprevedibili"

PALERMO – Si è tenuta questo pomeriggio la segreteria regionale del PD Sicilia convocata dal segretario regionale, Anthony Barbagallo. Al centro dei lavori – allargati ai senatori e deputati siciliani, alla deputazione regionale e ai responsabili dei dipartimenti regionali e ai segretari di federazione – i tragici fatti di questi giorni, dall’incendio all’aeroporto di Catania ai roghi che hanno devastato la regione con conseguente collasso delle infrastrutture elettriche e di trasporto.

“E’ intollerabile di fronte a quello che la Sicilia sta ancora subendo – dice Barbagallo – sentire parlare di eventi imprevedibili quando sarebbe più opportuna una severa assunzione di responsabilità da parte chi in questo momento ci governa, sia in Sicilia sia a Roma. Ancora più grave che ciò non avvenga da parte di un ministro, Musumeci, che fino a 9 mesi fa era presidente della Regione Siciliana e che nulla ha fatto sul campo della prevenzione incendi, tutt’altro che imprevedibili, eccetto acquistare inutili droni per il monitoraggio dei boschi mai comunque utilizzati o non rinnovare il parco automezzi antincendio se non requisendoli a piccoli comuni che oggi si ritrovano ancora sprovvisti”.

Il PD Sicilia dunque, intende sottolineare l’inadeguatezza di programmazione e di gestione da parte del governo (regionale e nazionale) e introdurrà questi temi tra le iniziative che verranno organizzate nell’ambito dell’”Estate militante” e della Festa Regionale dell’Unità.