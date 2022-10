Sicilia, Inps: “Crescita dell’economia e dell’assistenza, ma gap da colmare”

Le parole del direttore Sergio Saltalamacchia

In linea col dato nazionale su Pil, crescita dell’occupazione e delle aziende, in Sicilia nel 2021 per altri aspetti “tipici delle realtà del Sud”, come l’assistenza, l’invalidità civile e il reddito di cittadinanza “abbiamo avuto una forte crescita nonostante una ripresa economica che però non ha visto colmare il gap rispetto all’anno precedente”.

Lo ha detto Sergio Saltalamacchia, direttore regionale Inps Sicilia, a margine della presentazione a Palermo del XXI rapporto annuale dell’Istituto. “Molto probabilmente la lettura è questa – ha aggiunto – la crescita economica non è sufficiente ad assorbire fette di povertà così ampie che si sono purtroppo confermate. Come confermano i numeri pensionistici, purtroppo una quota molto alta di pensioni va ai superstiti: la quota è quasi tripla rispetto alla media nazionale e significa che complessivamente le pensioni in Sicilia sono più vecchie rispetto al resto del territorio”