Sicilia, la denuncia del Pd: “Persi 7 milioni di fondi per la montagna”

L'interrogazione dei deputati Dem Valentina Chinnici e Fabio Venezia

PALERMO – “Il governo regionale non presenta la richiesta e la Sicilia perde i fondi per la montagna: questo è il primo ‘regalo’ del presidente Schifani all’isola”. Lo dicono Valentina Chinnici e Fabio Venezia parlamentari regionali del Partito Democratico che sull’argomento hanno presentato un’interrogazione.

“La ripartizione delle somme previste dal Fondo per la Montagna, istituito con la legge di Bilancio 2021, – spiegano i parlamentari – assegnava alla Sicilia 7.223.047 euro per azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani e per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni; ciascuna regione avrebbe dovuto trasmettere la richiesta di finanziamento entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, ovvero entro il 2 novembre 2022, quando il presidente Schifani era già insediato e accorpava tutte le deleghe assessoriali”.

“Solo Sicilia e Basilicata restano fuori dalla ripartizione dei fondi a disposizione perdendo una concreta opportunità per i comuni montani che necessitano di azioni concrete e fondi aggiuntivi per contrastare lo spopolamento e l’impoverimento del tessuto produttivo. Il governo spieghi il perché della mancata presentazione della domanda per ottenere i fondi – concludono i parlamentari PD nell’interrogazione – e rimedi con risorse aggiuntive per andare incontro alle esigenze dei comuni montani”.