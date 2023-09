Sicilia, nuova allerta incendi: ecco le province a rischio

L'ultimo bollettino della Protezione civile

PALERMO – Torna in Sicilia l’allerta per il rischio incendi, nonostante che le temperature massime siano in lieve diminuzione. L’ultimo bollettino della Protezione civile, i particolari.

Protezione Civile, l’allerta

Rischio incendi, in Sicilia allerta arancione ad Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa. Allerta rossa a Messina, Palermo e Trapani, dove i sindaci devono attivare i presidi operativi, con la convocazione del “responsabile della funzione tecnica di pianificazione”.

Le previsioni nazionali

“Sul bordo orientale di una saccatura – si legge nel bollettino di Protezione civile – tra Nord Atlantico ed Europa occidentale, scorre un minimo che sta raggiungendo il Mar di Sardegna; il suo spostamento verso nord-est determinerà, oggi, un graduale peggioramento su gran parte delle nostre regioni del Nord e sulla Toscana”.

Le previsioni di domani

Il bollettino contiene anche le previsioni di domani: “L’ulteriore progressione dell’area d’instabilità verso levante causerà ancora fenomeni al Nord, in estensione al Lazio e alla Campania. Venerdì, l’ingresso di un vasto sistema frontale freddo sul Mediterraneo centro-occidentale, darà luogo ad estese precipitazioni dapprima al Nord, in rapida estensione alle regioni centrali”.

“La ventilazione meridionale da domani tenderà a rinforzare, specie in area tirrenica ed appenninica. Le temperature oggi subiranno una generale flessione – conclude la protezione civile – per poi aumentare emporaneamente al Centro-Sud venerdì”.