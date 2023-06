Sicilia, realizzato a Palermo nuovo traghetto Fincantieri

Commissionata dalla Regione siciliana l'unità navale Ro-Pax classe A.

1' DI LETTURA

PALERMO – Il nuovo traghetto commissionato dalla Regione Siciliana a Fincantieri sarà realizzato a Palermo. Lo conferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, in merito all’ipotesi contraria ventilata nelle scorse ore. «Come ho già avuto modo di chiarire, Fincantieri, all’atto di partecipazione alla gara per la fornitura di una unità navale Ro-Pax classe A – chiarisce l’assessore Aricò – nell’offerta tecnica ha previsto la costruzione della chiglia e dello scafo nel cantiere navale di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e la realizzazione di tutte le altre lavorazioni previste nel progetto aggiudicato, nel cantiere navale di Palermo. I motivi di tale sdoppiamento di sede – spiega Aricò – erano di natura eminentemente tecnica; legati cioè alle caratteristiche della sede del polo navale di Palermo. Adesso, mentre si stanno definendo gli atti relativi al contratto d’appalto, Fincantieri ci ha però comunicato che la nave verrà interamente realizzata presso i cantieri navali di Palermo, ritenuti oggi idonei alla costruzione di unità navali di queste dimensioni. Tale impegno sarà formalizzato nella sottoscrizione del contratto».