Primarie, intesa raggiunta: al voto il 23 luglio

Venerdì il Pd riunisce la segreteria allargata al gruppo Ars per sciogliere il nodo del candidato.

PALERMO – Centrosinistra: il vascello giallorosso quasi pronto a solcare il mare delle primarie. Ieri pomeriggio in occasione della riunione del tavolo tecnico sono stati superati altri due scogli. Il primo riguarda lo slittamento della data per la presentazione delle candidature, il periodo individuato è compreso tra il 23 e il 28 giugno.

L’intesa è stata raggiunta anche sulla data del voto: il 23 luglio. Il regolamento messo a punto dai rappresentanti delle forze progressiste introduce un’innovazione tecnica rilevante per le operazioni di voto che si terranno in via telematica attraverso la registrazione su una piattaforma ad hoc. Due le possibilità di voto: telematica o al gazebo ma in modalità online (servirà prima registrarsi sulla piattaforma).

Adesso la partita entra nel vivo. Venerdì pomeriggio la segreteria del Pd si riunirà insieme alla deputazione regionale sciogliere il nodo del candidato alla presidenza che alle consultazioni di coalizione correrà sotto il vessillo dem.